У Нікополі під час сварки син задушив власну матір шнурком

Як повідомили у поліції, між 56-річною жінкою та її 36-річним раніше судимим сином сталася сварка, під час якої чоловік задушив матір шнурком.
Зловмисника затримали.
18 квітня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до 15 років.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Перемозі застрелили лебедя.
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