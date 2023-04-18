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У Нікополі під час сварки син задушив власну матір шнурком

Сьогодні 16:54
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На Великдень у Нікополі стався жахливий випадок: син задушив рідну матір.

Новости Днепра про У Нікополі під час сварки син задушив власну матір шнурком

Як повідомили у поліції, між 56-річною жінкою та її 36-річним раніше судимим сином сталася сварка, під час якої чоловік задушив матір шнурком.

Зловмисника затримали.

18 квітня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до 15 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Перемозі застрелили лебедя.

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Новости Днепра про У Нікополі під час сварки син задушив власну матір шнуркомУкраїнська

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