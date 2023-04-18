Вулицями плавають човни: передмістя Дніпра перетворилось на Венецію (ФОТО)

У селищах, що поблизу обласного центру вже почали плавати човни. На фото, які опублікували рятувальники видно, що надзвичайники пересуваються вулицямих на гумових човнах.
Зокрема, в Обухівці, що в передмісті Дніпра, надзвичайники евакуювали 11 осіб, з них 7 дітей, які жили в будинках в безпосередній близькості до річки. Там вода почала підтоплювати приватні обійстя та помешкання місцевих мешканців.
На одній із вулиць селища, яка постраждала від підтоплень найбільше, знеструмили будинки, заради безпеки жителів. Важка ситуація також в селищі Курилівка, Дніпровського району.
Загалом, станом на 14 годину 18 квітня, підтопленими залишаються понад 333 приватних домоволодінь, один храм та ще 170 дач. Наразі в області оголошено червоний рівень небезпеки, через загрозу подальшого підвищення рівня води. Попередньо, паводки триватимуть ще декілька днів, а то й тиждень.
Рятувальники опублікували фото з місць підтоплень.
Нагадаємо, раніше ми публікували фоторепортаж із коси на Перемозі, де риба плескається у воді вже на велодоріжках.
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