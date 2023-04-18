Голову відгризли собаки: у Дніпрі на Перемозі застрелили лебедя

Бідна пташка...

У Дніпрі на житловому масиві Перемога невідомі вбили лебедя.

Сталося це на косі, ближче до кінця гребного каналу.

Про це повідомляє dnepr.info.

Більше всього, що птаха застрелили, адже, за словами місцевих, біля його останків були гільзи. Хто саме це зробив – невідомо.

Загиблому птаху дикі собаки відгризли голову, крім того, вони обгризли кістки, залишилося тільки пір’я на крилах.

Слід зазначити, що в Україні заборонено полювання на лебедів. За вбивство цього птаха передбачений штраф.

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