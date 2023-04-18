В Никополе во время ссоры сын задушил свою мать шнурком

Как сообщили в полиции, между 56-летней женщиной и ее 36-летним ранее судимым сыном произошла ссора, во время которой мужчина задушил мать шнурком.
Злоумышленника задержали.
18 апреля следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Победе застрелили лебедя.
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