За чотири місяці шестеро дітей випали з вікон у Дніпрі та області: 3-річний хлопчик помер

У Дніпрі за чотири місяці випало з вікон четверо дітей.

Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.

За даними ОВА, з початку року у Дніпрі та області 6 дітей випали з вікон. З них 5 потрапили до лікарні, і один малюк загинув.

Перед Великоднем 3-річний хлопчик випав з вікна 5-го поверху. На жаль, він отримав смертельні травми, тому медики які приїхали на виклик, змогли тільки констатувати смерть дитини.

Загалом, 4 нещасні випадки сталися в Дніпрі, ще по одному в Новомосковську та Кривому Розі. Найменшому постраждалому не було й року, а найстарша дитина – підліток, якому 15 років.

В ОВА просять батьків слідкувати за дітьми, або встановлюватися спеціальну фурнітуру на вікна, яка обмежить доступ до них допитливим малюкам.

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