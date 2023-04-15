У Дніпрі загинула 3-річна дитина після того, як випала з вікна на 5 поверсі

Дитина оперлася на москітну сітку на вікні. Та не витримала під його вагою та випала.
Це сталося близко 22:00, повідомляє “Інформатор“.
На місце викликали медиків, проте ті вже не могли нічого зробити, окрім як констатувати смерть малюка.
Наразі всі обставини трагічної події з’ясовують правоохоронці.
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Анна Кравчук
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