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У Дніпрі загинула 3-річна дитина після того, як випала з вікна на 5 поверсі

Сьогодні 10:20
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У п'ятницю ввечері, 14 квітня, у Шевченківському районі Дніпра на Князя Володимира Великого 3-річний хлопчик випав із вікна на 5 поверсі.

Новости Днепра про У Дніпрі загинула 3-річна дитина після того, як випала з вікна на 5 поверсі

Дитина оперлася на москітну сітку на вікні. Та не витримала під його вагою та випала.

Це сталося близко 22:00, повідомляє “Інформатор“. 

На місце викликали медиків, проте ті вже не могли нічого зробити, окрім як констатувати смерть малюка. 

Наразі всі обставини трагічної події з’ясовують правоохоронці. 

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Новости Днепра про У Дніпрі загинула 3-річна дитина після того, як випала з вікна на 5 поверсіУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі загинула 3-річна дитина після того, як випала з вікна на 5 поверсіРусский

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