Здіймається чорний стовп диму: у Дніпрі палає сміттєзвалище (ВІДЕО)

Як повідомляють очевидці, стовп чорного диму видно на Діївці, поблизу сміттєзвалища. Фото та відео-докази публікують в телеграм-каналах.
Зазначається, що рятувальники вже на місці та гасять займання. Чекаємо на офіційну інформацію від ДСНС про масштаби пожежі.
Попередньо, без постраждалих, але поруч з епіцентром пожежі стоїть нестерпний сморід від палаючого сміття.
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