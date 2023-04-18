Здіймається чорний стовп диму: у Дніпрі палає сміттєзвалище (ВІДЕО)

У Дніпрі загорілося сміттєзвалище.

Як повідомляють очевидці, стовп чорного диму видно на Діївці, поблизу сміттєзвалища. Фото та відео-докази публікують в телеграм-каналах.

Зазначається, що рятувальники вже на місці та гасять займання. Чекаємо на офіційну інформацію від ДСНС про масштаби пожежі.

Попередньо, без постраждалих, але поруч з епіцентром пожежі стоїть нестерпний сморід від палаючого сміття.

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