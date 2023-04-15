У Нікополі “московські” священники освячували паски прямо у «Варусі»

У Нікополі, який чи не щодня обстрілюють російські окупанти, священники УПЦ МП взялися освячували паски. Причому робили вони це прямо у «Варусі».

Анонс такої дещо дивної ініціативи з’явився ще у п’ятницю, проте нікопольчанам не розповідали, хто саме буде проводити “службу”. Про це пише Nikopolnews.

Очевидці розповіли журналістам, що освячувати кулічі покупців закликав за допомогою гучномовця персонал супермаркету. Наразі невідомо, хто саме ініціював цей обряд.

“Ми були в магазині з молодшим сином. Я, як почула заклики з гучномовця на весь магазин і побачила Марущака, була трохи шокована, Не встигла засняти сам процес”, – діляться місцеві мешканці.

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