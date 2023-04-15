Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Нікополі “московські” священники освячували паски прямо у «Варусі»

Сьогодні 20:11
просмотров

У Нікополі, який чи не щодня обстрілюють російські окупанти, священники УПЦ МП взялися освячували паски. Причому робили вони це прямо у «Варусі».

Новости Днепра про У Нікополі

Анонс такої дещо дивної ініціативи з’явився ще у п’ятницю, проте нікопольчанам не розповідали, хто саме буде проводити “службу”. Про це пише Nikopolnews. 

Очевидці розповіли журналістам, що освячувати кулічі покупців закликав за допомогою гучномовця персонал супермаркету. Наразі невідомо, хто саме ініціював цей обряд. 

“Ми були в магазині з молодшим сином. Я, як почула заклики з гучномовця на весь магазин і побачила Марущака, була трохи шокована, Не встигла засняти сам процес”, – діляться місцеві мешканці. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Нікополі Українська Новости Днепра про У Нікополі Русский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мріяла про це з дитинства: 23-річна дівчина з Бахмута влаштувалася водійкою тролейбуса в Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:42
    Мріяла про це з дитинства: 23-річна дівчина з Бахмута влаштувалася водійкою тролейбуса в Дніпрі

    23-річна Валерія Пікуліна народилася та виросла в Бахмуті. З 13-ти…

    У Кривому Розі звільнили водія маршрутки, який відмовився допомагати пасажиру з інвалідністю, після чого облаяв його
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:08
    У Кривому Розі звільнили водія маршрутки, який відмовився допомагати пасажиру з інвалідністю, після чого облаяв його

    У Кривому Розі менше місяця тому стався ганебний інцидент, коли…

    У приватному будинку в Дніпрі пролунав вибух, є загиблий: що сталося
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:45
    У приватному будинку в Дніпрі пролунав вибух, є загиблий: що сталося

    У суботу, 15 квітня, у приватному будинку на житловому масиві…

    У Дніпрі робітниці банку дурили мешканців окупованих територій, кравши їхні банківські картки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:48
    У Дніпрі робітниці банку дурили мешканців окупованих територій, кравши їхні банківські картки

    У Дніпрі дві співробітниці банку крали банківські картки у мешканців…

    Наверх