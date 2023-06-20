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У Нікополі горів великий торговельний павільйон (ФОТО)

Сьогодні 14:50
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Сьогодні, 20 червня, у Нікополі на вулиці Електрометалургів загорівся торговельний павільйон.

Новости Днепра про У Нікополі горів великий торговельний павільйон (ФОТО)

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 08:43.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що вогнем охоплений торговельний павільйон та існує загроза поширення пожежі на сусідні торговельні споруди.

Пожежу локалізували о 08:58 та ліквідували о 09:25.

Новости Днепра про У Нікополі горів великий торговельний павільйон (ФОТО)

Вогонь пошкодив торговельне обладнання, товар та конструкції одноповерхового павільйону. Загальна площа займання склала 60 кв. м.

На щастя, люди не постраждали.

До місця виклику залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Нікополі горів великий торговельний павільйон (ФОТО)

Новости Днепра про У Нікополі горів великий торговельний павільйон (ФОТО)

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