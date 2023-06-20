У Нікополі горів великий торговельний павільйон (ФОТО)

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 08:43.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що вогнем охоплений торговельний павільйон та існує загроза поширення пожежі на сусідні торговельні споруди.
Пожежу локалізували о 08:58 та ліквідували о 09:25.
Вогонь пошкодив торговельне обладнання, товар та конструкції одноповерхового павільйону. Загальна площа займання склала 60 кв. м.
На щастя, люди не постраждали.
До місця виклику залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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