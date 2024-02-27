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  • У Нікополі через дрон-камікадзе, який влучив у салон, вщент згоріла вантажівка

У Нікополі через дрон-камікадзе, який влучив у салон, вщент згоріла вантажівка

Сьогодні 18:53
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У Нікополі дрони атакують цивільні вантажівки та автівки.

Новости Днепра про У Нікополі через дрон-камікадзе, який влучив у салон, вщент згоріла вантажівка

У Нікополі рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок ворожого обстрілу. ДСНС-ники з’ясували, що в вантажівку влучив дрон-камікадзе. Мова йде про FPV-дрони, якими тероризують людей останнім часом.

Пожежу вдалося ліквідувати, але від вантажівки залишився тільки каркас. Але, на щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Як уточнив очільник ОВА Сергій Лисак, тільки за сьогодні, 27 лютого, на територію Нікополя та району прилетіло 10 дронів-камікадзе. Ще чотирирази били з артилерії. 

Під ударами були райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська громади. Люди вціліли, але не обійшлося без руйнувань. Пошкоджені комунальне підприємство та агрофірма.

Понівечені й приватний будинок, господарська споруда, лінії електропередач.

Новости Днепра про У Нікополі через дрон-камікадзе, який влучив у салон, вщент згоріла вантажівка

Новости Днепра про У Нікополі через дрон-камікадзе, який влучив у салон, вщент згоріла вантажівка

Новости Днепра про У Нікополі через дрон-камікадзе, який влучив у салон, вщент згоріла вантажівка

 

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Новости Днепра про У Нікополі через дрон-камікадзе, який влучив у салон, вщент згоріла вантажівкаУкраїнська Новости Днепра про У Нікополі через дрон-камікадзе, який влучив у салон, вщент згоріла вантажівкаРусский

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