В Никополе из-за попавшего в салон дрон-камикадзе дотла сгорел грузовик

В Никополе дроны атакуют гражданские грузовики и автомобили.

В Никополе спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате вражеских обстрелов. ГСЧС-ники выяснили, что в грузовик попал дрон-камикадзе. Речь идет о FPV-дронах, которыми терроризируют людей на границе Днепропетровщины в последнее время.

Пожар удалось ликвидировать, но от грузовика остался только каркас. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Как уточнил глава ОВА Сергей Лысак, только за сегодня, 27 февраля, на территорию Никополя и района прилетело 10 дронов-камикадзе. Еще четырежды били из артиллерии.

Под ударами были райцентр, Марганецкая, Мировская, Покровская, Красногригорьевская общины. Люди уцелели, но не обошлось без разрушений. Повреждены коммунальное предприятие и агрофирма.

Изуродован и частный дом, хозяйственное сооружение, линии электропередач.

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