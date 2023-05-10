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У Нікополі безвісно зник 67-річний чоловік: потрібна ваша допомога

Сьогодні 17:52
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У Нікополі правоохоронці розшукують безвісно зниклого 67-річного Сергія Фетісова.

Новости Днепра про У Нікополі безвісно зник 67-річний чоловік: потрібна ваша допомога

10 травня о 13:30 на лінію “102” звернулась дружина зниклого та повідомила, що близько 10:00 її чоловік пішов з місця мешкання до супермаркету та до теперішнього часу не повернувся. Він може перебувати біля супермаркету АТБ, але якого саме жінка не знає.

Прикмети: зріст близько 180-185 см, на вигляд 60-70 років, худорлявої статури, без волосся, очі зелені.

Був одягнутий у коротку коричневу куртку, штани джинсові сірі.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за телефонами: 099 490 26 39, 095 075 07 90 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Оновлено: Поліцейські знайшли чоловіка. Жертвою злочину він не став. 

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Новости Днепра про У Нікополі безвісно зник 67-річний чоловік: потрібна ваша допомогаУкраїнська

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