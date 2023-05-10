В Никополе без вести пропал 67-летний мужчина: нужна ваша помощь

В Никополе правоохранители разыскивают без вести пропавшего 67-летнего Сергея Фетисова.

10 мая в 13:30 на линию «102» обратилась жена пропавшего и сообщила, что около 10:00 ее муж ушел с места проживания в супермаркет и до настоящего времени не вернулся. Он может находиться возле супермаркета АТБ, но какого именно женщина не знает.

Приметы: рост около 180-185 см, с виду 60-70 лет, худощавого телосложения, без волос, глаза зеленые.

Был одет в короткую коричневую куртку, джинсовые брюки серые.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по телефону: 099 490 26 39, 095 075 07 90 или 102.

Важна любая информация!

Обновлено: Полицейские нашли мужчину. Жертвой преступления он не стал.

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