«У нас без прильотів, але ситуація складна,» – Резніченко

На Дніпропетровщині минулося без “прильотів”. Та росіяни поцілили по енергетичній інфраструктурі кількох регіонів України. Ситуація з електрикою складна, – сказав Резніченко.
Тому в області знову запроваджені екстрені відключення. Енергетики роблять усе можливе для того, щоб стабілізувати систему. В першу чергу заживлюють котельні та водоканали.
За можливості підзаряджайте мобільні телефони та повербанки. Майте під рукою ліхтарики та свічки. В області працюють Пункти незламності. Там є світло, вода та тепло,– сказав начальник Дніпропетровської ОВА.
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