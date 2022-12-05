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«У нас без прильотів, але ситуація складна,» – Резніченко

Сьогодні 21:15
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Начальник Дніпро ОВА Валентин Резніченко розповів про ситуацію в області після масштабної ракетної атаки 5 грудня.

Новости Днепра про «У нас без прильотів, але ситуація складна,» – Резніченко

На Дніпропетровщині минулося без “прильотів”. Та росіяни поцілили по енергетичній інфраструктурі кількох регіонів України. Ситуація з електрикою складна, – сказав Резніченко.

Тому в області знову запроваджені екстрені відключення. Енергетики роблять усе можливе для того, щоб стабілізувати систему. В першу чергу заживлюють котельні та водоканали.

 

За можливості підзаряджайте мобільні телефони та повербанки. Майте під рукою ліхтарики та свічки. В області працюють Пункти незламності. Там є світло, вода та тепло,– сказав начальник Дніпропетровської ОВА.

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Новости Днепра про «У нас без прильотів, але ситуація складна,» – РезніченкоУкраїнська Новости Днепра про «У нас без прильотів, але ситуація складна,» – РезніченкоРусский

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