«У нас без прильотів, але ситуація складна,» – Резніченко

Начальник Дніпро ОВА Валентин Резніченко розповів про ситуацію в області після масштабної ракетної атаки 5 грудня.

На Дніпропетровщині минулося без “прильотів”. Та росіяни поцілили по енергетичній інфраструктурі кількох регіонів України. Ситуація з електрикою складна, – сказав Резніченко.

Тому в області знову запроваджені екстрені відключення. Енергетики роблять усе можливе для того, щоб стабілізувати систему. В першу чергу заживлюють котельні та водоканали.

За можливості підзаряджайте мобільні телефони та повербанки. Майте під рукою ліхтарики та свічки. В області працюють Пункти незламності. Там є світло, вода та тепло, – сказав начальник Дніпропетровської ОВА.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: