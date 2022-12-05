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«У нас без прилетов, но ситуация сложная,» – Резниченко

Сегодня 21:15
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Начальник Днепра ОВА Валентин Резниченко рассказал о ситуации в области после масштабной ракетной атаки 5 декабря.

Новости Днепра про «У нас без прилетов, но ситуация сложная,» – Резниченко

На Днепропетровщине обошлось без прилетов. Но россияне попали в энергетическую инфраструктуру нескольких регионов Украины. Ситуация с электричеством сложная, – сказал Резниченко.

Поэтому в области снова введены экстренные отключения. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать систему. В первую очередь востанавливают котельные и водоканалы.

 

По возможности подзаряжайте мобильные телефоны и повербанки. Имейте под рукой фонарики и свечи. В области работают пункты несокрушимости. Там есть свет, вода и тепло, сказал начальник Днепропетровской ОВА.

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Новости Днепра про «У нас без прилетов, но ситуация сложная,» – РезниченкоУкраїнська Новости Днепра про «У нас без прилетов, но ситуация сложная,» – РезниченкоРусский

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