«У нас без прилетов, но ситуация сложная,» – Резниченко

На Днепропетровщине обошлось без прилетов. Но россияне попали в энергетическую инфраструктуру нескольких регионов Украины. Ситуация с электричеством сложная, – сказал Резниченко.
Поэтому в области снова введены экстренные отключения. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать систему. В первую очередь востанавливают котельные и водоканалы.
По возможности подзаряжайте мобильные телефоны и повербанки. Имейте под рукой фонарики и свечи. В области работают пункты несокрушимости. Там есть свет, вода и тепло, сказал начальник Днепропетровской ОВА.
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