У мешканця Дніпропетровщини, який ховався від копів півроку, вилучили збройний арсенал

Про це повідомили в поліції Дніпропетровщини.
Ще у березні у 43-річного мешканця одного і селищ Криничанського району виявили збройний арсенал. Чоловік, якого підозрювали у причетності до однієї з кримінальних справ, після цього втік і майже пів року переховувався від правоохоронців.
У себе вдома він тримав три ручних гранатомети, постріли до них, 14 гранат Ф-1 та РГД-5, п’ять порохових маршових зарядів, автомат Калашникова з магазинами та понад тисячі патронів, пістолет Макарова.
Це все у підозрюваного вилучили. У серпні поліціянти розшукали зловмисника. За цей час правоохоронці отримали висновки експертів щодо зброї, яку зберігав вдома фігурант справи. Згодом чоловіку повідомили про у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами.
29 вересня слідчі завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду. Заходи відбулися під процесуальним керівництвом Центральної окружної прокуратури м. Дніпра.
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