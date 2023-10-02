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  • У мешканця Дніпропетровщини, який ховався від копів півроку, вилучили збройний арсенал

У мешканця Дніпропетровщини, який ховався від копів півроку, вилучили збройний арсенал

Сьогодні 14:45
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На Дніпропетровщині будуть судити 43-річного чоловіка, який тримав вдома збройний арсенал.

Новости Днепра про У мешканця Дніпропетровщини, який ховався від копів півроку, вилучили збройний арсенал

Про це повідомили в поліції Дніпропетровщини. 

Ще у березні у 43-річного мешканця одного і селищ Криничанського району виявили збройний арсенал. Чоловік, якого підозрювали у причетності до однієї з кримінальних справ, після цього втік і майже пів року переховувався від правоохоронців. 

У себе вдома він тримав три ручних гранатомети, постріли до них, 14 гранат Ф-1 та РГД-5, п’ять порохових маршових зарядів, автомат Калашникова з магазинами та понад тисячі патронів, пістолет Макарова.

Це все у підозрюваного вилучили. У серпні поліціянти розшукали зловмисника. За цей час правоохоронці отримали висновки експертів щодо зброї, яку зберігав вдома фігурант справи. Згодом чоловіку повідомили про у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами.

29 вересня слідчі завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду. Заходи відбулися під процесуальним керівництвом Центральної окружної прокуратури м. Дніпра.

Новости Днепра про У мешканця Дніпропетровщини, який ховався від копів півроку, вилучили збройний арсенал

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Новости Днепра про У мешканця Дніпропетровщини, який ховався від копів півроку, вилучили збройний арсеналУкраїнська

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