На Дніпропетровщині зафіксували смерч (ВІДЕО)

Відео та фото з цим страшним явищем поширили у місцевих Telegram-каналах.
На відео можна помітити, як довжелезний воронкоподібний стовп повітря тягнеться до землі з грозових хмар, однак згодом слабшає та віддаляється.
На Дніпропетровщині це нерідке явище, особливо влітку, вірогідна причина тому – контраст між теплим та холодним повітрям. До того ж для виникнення смерчу потрібні потужні грозові хмари, а вони накрили регіон ще на вихідних. Тож лякатися його не варто.
Якщо ви помітили смерч, намагайтеся не підходити до нього близько.
Нагадаємо, вчора у Дніпрі через негоду затопило деякі вулиці, автобуси дрифтували на дорозі. Сьогодні в Дніпрі також очікується дощ, однак дрібний.
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Ердем Альона
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