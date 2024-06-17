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На Дніпропетровщині зафіксували смерч (ВІДЕО)

Сьогодні 09:47
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У Павлоградському районі помітили вихор.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зафіксували смерч (ВІДЕО)

Відео та фото з цим страшним явищем поширили у місцевих Telegram-каналах.

На відео можна помітити, як довжелезний воронкоподібний стовп повітря тягнеться до землі з грозових хмар, однак згодом слабшає та віддаляється.

На Дніпропетровщині це нерідке явище, особливо влітку, вірогідна причина тому – контраст між теплим та холодним повітрям. До того ж для виникнення смерчу потрібні потужні грозові хмари, а вони накрили регіон ще на вихідних. Тож лякатися його не варто.

Якщо ви помітили смерч, намагайтеся не підходити до нього близько. 

Нагадаємо, вчора у Дніпрі через негоду затопило деякі вулиці, автобуси дрифтували на дорозі. Сьогодні в Дніпрі також очікується дощ, однак дрібний.

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