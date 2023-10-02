У скрывавшегося от копов полгода жителя Днепропетровщины изъяли вооруженный арсенал

В Днепропетровской области будут судить 43-летнего мужчину, который держал дома вооруженный арсенал.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Еще в марте у 43-летнего жителя одного и поселков Криничанского района обнаружили вооруженный арсенал. Мужчина, подозреваемый в причастности к одному из уголовных дел, после этого почти пол года скрывался от правоохранителей.

У себя дома он держал три ручных гранатомета, выстрелы к ним, 14 гранат Ф-1 и РГД-5, пять пороховых маршевых зарядов, автомат Калашникова с магазинами и более тысяч патронов, пистолет Макарова.

Это все у подозреваемого изъяли. В августе полицейские разыскали злоумышленника. За это время правоохранители получили выводы экспертов по оружию, которое хранил дома фигурант дела. Впоследствии мужчине сообщили о незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

29 сентября следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Мероприятия прошли под процессуальным руководством Центральной окружной прокуратуры г. Днепра.

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