На Дніпропетровщині медикам довелося приймати домашні пологи в антисанітарійних умовах

У Криворізькому районі медики приймали позалікарняні пологи.

Про подію розповіла лікарка Тетяна Романчук у дописі на Facebook.

Увечері 13 червня до ЦОД поступив виклик про початок активної пологової діяльності у вагітної.

Бригада екстреної медичної допомоги оперативно вирушила за адресою. Прибувши на місце події, медики зіткнулися з жахливими антисанітарними умовами, які не турбували мешканців оселі – молоду майбутню матір та її нетверезого партнера. Крім того, з’ясувалося, що породілля разом зі своїм співмешканцем також вживала алкогольні напої під час вагітності.

Лікарі зрозуміли, що до лікарні вони не встигнуть та їм доведеться приймати пологи саме в таких умовах.

Професійно та злагоджено медики справилися з нелегкою задачею прийняття пологів на дому і стали «хрещеними матусями» для чудового новонародженого хлопчика, – повідомила лікарка в дописі.

Матір та малюка в задовільному стані госпіталізували до профільного медзакладу міста.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині у жінки передчасно почалися пологи: дитина народилася у кареті швидкої.

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