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У Дніпрі у відділку поліції шукали вибуховий пристрій

Сьогодні 11:17
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У Дніпрі знову шукали вибухівку.

Новости Днепра про У Дніпрі у відділку поліції шукали вибуховий пристрій

Про це йдеться у повідомленні на сайті міськради Дніпра. 

Минулої доби на спецлінію “102” надійшло повідомлення про замінування відділу служби “102”.

У ході проведення обстеження на предмет вибухового пристрою, на місці події вибухових пристроїв не виявлено. Повідомлення про замінування хибне. Підрозділи ДСНС не залучалися.

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Новости Днепра про У Дніпрі у відділку поліції шукали вибуховий пристрійУкраїнська

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