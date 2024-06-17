У Дніпрі у відділку поліції шукали вибуховий пристрій

У Дніпрі знову шукали вибухівку.

Про це йдеться у повідомленні на сайті міськради Дніпра.

Минулої доби на спецлінію “102” надійшло повідомлення про замінування відділу служби “102”.

У ході проведення обстеження на предмет вибухового пристрою, на місці події вибухових пристроїв не виявлено. Повідомлення про замінування хибне. Підрозділи ДСНС не залучалися.

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