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У маршрутці Дніпро-Запоріжжя помер чоловік: стало зле

Сьогодні 10:49
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Нещодавно у маршрутці Дніпро-Запоріжжя стався жахливий інцидент - помер літній чоловік.

Новости Днепра про У маршрутці Дніпро-Запоріжжя помер чоловік: стало зле

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, літній чоловік сидів на передньому місці.

В якийсь момент йому стало зле і він втратив свідомість.

Водій маршрутки відразу відвіз пасажира до найближчої лікарні, але, на жаль, врятувати чоловіка не вийшло, лікарі констатували смерть.

Чутливе фото!!!

Новости Днепра про У маршрутці Дніпро-Запоріжжя помер чоловік: стало зле

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині під час руху загорілася кабіна фури: що з водієм.

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Новости Днепра про У маршрутці Дніпро-Запоріжжя помер чоловік: стало злеУкраїнська

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