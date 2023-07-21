У маршрутці Дніпро-Запоріжжя помер чоловік: стало зле

Нещодавно у маршрутці Дніпро-Запоріжжя стався жахливий інцидент - помер літній чоловік.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, літній чоловік сидів на передньому місці.

В якийсь момент йому стало зле і він втратив свідомість.

Водій маршрутки відразу відвіз пасажира до найближчої лікарні, але, на жаль, врятувати чоловіка не вийшло, лікарі констатували смерть.

Чутливе фото!!!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині під час руху загорілася кабіна фури: що з водієм.

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