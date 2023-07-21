В маршрутке Днепр-Запорожье умер мужчина: стало плохо

Как сообщают местные Telegram-каналы, пожилой мужчина сидел на переднем месте.
В какой-то момент ему стало плохо и он потерял сознание.
Водитель маршрутки сразу отвез пассажира в ближайшую больницу, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось, врачи констатировали смерть.
Чувствительное фото!!!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области во время движения загорелась кабина фуры: что с водителем.
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