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В маршрутке Днепр-Запорожье умер мужчина: стало плохо

Сегодня 10:49
просмотров

Недавно в маршрутке Днепр-Запорожье произошел ужасный инцидент - умер пожилой мужчина.

Новости Днепра про В маршрутке Днепр-Запорожье умер мужчина: стало плохо

Как сообщают местные Telegram-каналы, пожилой мужчина сидел на переднем месте.

В какой-то момент ему стало плохо и он потерял сознание.

Водитель маршрутки сразу отвез пассажира в ближайшую больницу, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось, врачи констатировали смерть.

Чувствительное фото!!!

Новости Днепра про В маршрутке Днепр-Запорожье умер мужчина: стало плохо

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области во время движения загорелась кабина фуры: что с водителем.

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