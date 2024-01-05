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У Марганці юнак вдарив по голові пенсіонерку, щоб вкрасти 500 доларів

Сьогодні 09:00
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Злочин стався вранці 1 січня у Марганці на вулиці Єдності.

Новости Днепра про У Марганці юнак вдарив по голові пенсіонерку, щоб вкрасти 500 доларів

66-річна жінка очікувала автобус на зупинці громадського транспорту. До неї підійшов 18-річний хлопець, він вдарив містянку кулаком по голові – від удару жінка знепритомніла. Нападник забрав у неї сумку, в якій був мобільний телефон та гроші в сумі 1700 гривень і 500 доларів, та втік.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці розшукали зловмисника. З’ясувалося, що це – студент одного з місцевих навчальних закладів. Хлопця того ж дня затримали. Викрадене майно вилучили та повернули власниці.

Новости Днепра про У Марганці юнак вдарив по голові пенсіонерку, щоб вкрасти 500 доларів

2 січня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Триває слідство!

Новости Днепра про У Марганці юнак вдарив по голові пенсіонерку, щоб вкрасти 500 доларів

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Новости Днепра про У Марганці юнак вдарив по голові пенсіонерку, щоб вкрасти 500 доларівУкраїнська Новости Днепра про У Марганці юнак вдарив по голові пенсіонерку, щоб вкрасти 500 доларівРусский

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