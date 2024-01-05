У Марганці юнак вдарив по голові пенсіонерку, щоб вкрасти 500 доларів

66-річна жінка очікувала автобус на зупинці громадського транспорту. До неї підійшов 18-річний хлопець, він вдарив містянку кулаком по голові – від удару жінка знепритомніла. Нападник забрав у неї сумку, в якій був мобільний телефон та гроші в сумі 1700 гривень і 500 доларів, та втік.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Правоохоронці розшукали зловмисника. З’ясувалося, що це – студент одного з місцевих навчальних закладів. Хлопця того ж дня затримали. Викрадене майно вилучили та повернули власниці.
2 січня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Триває слідство!
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