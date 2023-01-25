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У магазинах Дніпра та області можуть продавати небезпечне печиво

Сьогодні 15:01
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На Дніпропетровщині можуть продавати небезпечне печиво з Румунії

Новости Днепра про У магазинах Дніпра та області можуть продавати небезпечне печиво

Як повідомили в Держспоживслужбі в Дніпропетровській області, на прилавках магазинів Дніпра може знаходитися небезпечне печиво.

Відомо, що виготовили його в Румунії, а експортували до України з Польщі. Одержувач: “Львівімпорт” 

У печиві знайшли великий вміст акриламіду – канцерогену, який може викликати рак. Особливо небезпечна значна концентрація цієї речовини в продуктах харчування. 

Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області попереджає щодо можливості обігу та реалізації вищезазначеної продукції на території області.

Ось так виглядає його упакування: 

Новости Днепра про У магазинах Дніпра та області можуть продавати небезпечне печиво

При виявленні даного продукту в обігу треба терміново повідомляти Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області за тел. (099) 723-16-99.

А власники магазинів, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції, мають вилучити її з обігу, а також у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

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Новости Днепра про У магазинах Дніпра та області можуть продавати небезпечне печивоУкраїнська

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