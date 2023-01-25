У магазинах Дніпра та області можуть продавати небезпечне печиво

Як повідомили в Держспоживслужбі в Дніпропетровській області, на прилавках магазинів Дніпра може знаходитися небезпечне печиво.
Відомо, що виготовили його в Румунії, а експортували до України з Польщі. Одержувач: “Львівімпорт”
У печиві знайшли великий вміст акриламіду – канцерогену, який може викликати рак. Особливо небезпечна значна концентрація цієї речовини в продуктах харчування.
Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області попереджає щодо можливості обігу та реалізації вищезазначеної продукції на території області.
Ось так виглядає його упакування:
При виявленні даного продукту в обігу треба терміново повідомляти Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області за тел. (099) 723-16-99.
А власники магазинів, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції, мають вилучити її з обігу, а також у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.
Читайте також:
Автор:
Зняти будинок у Дніпрі можна набагато дешевше, ніж орендувати квартиру.…
Попри все!
У Дніпрі занепадає відома Брянська церква.
Усі легальні онлайн казино, які діють в Україні, показують вражаючі…