В магазинах Днепра и области могут продавать опасное печенье

Как сообщили в Госпотребслужбе в Днепропетровской области, на прилавках магазинов Днепра может находиться опасное печенье.
Известно, что изготовили его в Румынии, а экспортировали в Украину из Польши. Получатель: «Львивимпорт»
В печенье нашли большое содержание акриламида – канцерогена, который может вызвать рак. Особенно опасна значительная концентрация этого вещества в продуктах питания.
Главное управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области предупреждает о возможности обращения и реализации вышеупомянутой продукции на территории области.
Вот так выглядит его упаковка:
При обнаружении данного продукта в обращении следует срочно сообщать Главное управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области по тел. (099) 723-16-99.
А владельцы магазинов, осуществляющих обращение вышеупомянутой продукции, должны изъять ее из обращения, а также в срок не более двух рабочих дней в письменном виде информировать об обнаруженном несоответствии Главное управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.
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