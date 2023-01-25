В магазинах Днепра и области могут продавать опасное печенье

В Днепропетровской области могут продавать опасное печенье из Румынии

Как сообщили в Госпотребслужбе в Днепропетровской области, на прилавках магазинов Днепра может находиться опасное печенье.

Известно, что изготовили его в Румынии, а экспортировали в Украину из Польши. Получатель: «Львивимпорт»

В печенье нашли большое содержание акриламида – канцерогена, который может вызвать рак. Особенно опасна значительная концентрация этого вещества в продуктах питания.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области предупреждает о возможности обращения и реализации вышеупомянутой продукции на территории области.

Вот так выглядит его упаковка:

При обнаружении данного продукта в обращении следует срочно сообщать Главное управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области по тел. (099) 723-16-99.

А владельцы магазинов, осуществляющих обращение вышеупомянутой продукции, должны изъять ее из обращения, а также в срок не более двух рабочих дней в письменном виде информировать об обнаруженном несоответствии Главное управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

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