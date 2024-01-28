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У Луврі екоактивісти облили “Мону Лізу” супом

Сьогодні 13:20
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У Луврі дві екоактивісти з організації Riposte Alimentaire (продовольча відповідь) облили "Мону Лізу" супом.

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Про це повідомляє CLPRESS / Agence de presse. 

Дві активістки почали викрикувати тези про те, що кожен третій француз пропускає прийоми їжі, та “наша продовольча система хвора”.

Співробітники музею накрили знаменитий шедевр Леонардо да Вінчі тканиною, та попросили жінок вийти з приміщення.

Це лише початок французької кампанії цивільного опору, мета якої — радикальні соціальні та кліматичні зміни, – заявили в організації.

Картина від дій вандалів не постраждала, вона надійно захищена броньованим склом.

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