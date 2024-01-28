У Дніпрі на Набережній Заводській зіткнулись ВАЗ та Subaru

Про це повідомляє Інформатор з місця інциденту.
Зіштовхнулися два автомобілі — ВАЗ “Лада” та Subaru.
Рано вранці дві автівки їхали зі сторони житлового масиву Парус. “Лада” їхала у другій смузі, а Subaru – у першій.
За попередньою інформацією, проїхавши Кайдацький міст, ВАЗ почав перестроюватися в першу смугу, після чого автівки зіштовхнулися.
На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Деталі інциденту будуть з’ясовувати поліцейські.
Читайте також:
Автор:
Відома дніпровська тенісистка Людмила Кіченок програла у фіналі парного турніру Australian…
Вчора на автошляху Н-11 Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв,…
Вчора ввечері оборонці неба збили над Новомосковським районом ворожий "шахед".
У місті Кам'янське розшукують 19-річну Юлію Підкову з її неповнолітніми…