У Дніпрі на Набережній Заводській зіткнулись ВАЗ та Subaru

Сьогодні у Дніпрі сталася ДТП на Набережній Заводській.

Про це повідомляє Інформатор з місця інциденту.

Зіштовхнулися два автомобілі — ВАЗ “Лада” та Subaru.

Рано вранці дві автівки їхали зі сторони житлового масиву Парус. “Лада” їхала у другій смузі, а Subaru – у першій.

За попередньою інформацією, проїхавши Кайдацький міст, ВАЗ почав перестроюватися в першу смугу, після чого автівки зіштовхнулися.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Деталі інциденту будуть з’ясовувати поліцейські.

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