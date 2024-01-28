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У Дніпрі на Набережній Заводській зіткнулись ВАЗ та Subaru

Сьогодні 12:25
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Сьогодні у Дніпрі сталася ДТП на Набережній Заводській.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській зіткнулись ВАЗ та Subaru

Про це повідомляє Інформатор з місця інциденту.

Зіштовхнулися два автомобілі — ВАЗ “Лада” та Subaru. 

Рано вранці дві автівки їхали зі сторони житлового масиву Парус. “Лада” їхала у другій смузі, а Subaru – у першій. 

За попередньою інформацією, проїхавши Кайдацький міст, ВАЗ почав перестроюватися в першу смугу, після чого автівки зіштовхнулися.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Деталі інциденту будуть з’ясовувати поліцейські. 

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