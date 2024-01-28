Дніпрянка Людмила Кіченок програла у фіналі Australian Open

Разом із Людмилою виступала латвійська тенісистка з українським корінням Олена Остапенко.
У фіналі дівчата поступились представниці Китайського Тайбею Се Шувей та бельгійці Елізі Мертенс.
Матч закінчився з рахунком 1:6, 5:7. Україно-латвійський дует протримався півтори години.
За вихід до фіналу дніпрянка отримає 200 тис доларів призових.
Жіночий турнір вдруге поспіль виграла Аріна Сабаленко.
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Козенко Антон
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