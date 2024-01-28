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Дніпрянка Людмила Кіченок програла у фіналі Australian Open

Сьогодні 11:29
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Відома дніпровська тенісистка Людмила Кіченок програла у фіналі парного турніру Australian Open.

Новости Днепра про Дніпрянка Людмила Кіченок програла у фіналі Australian Open

Разом із Людмилою виступала латвійська тенісистка з українським корінням Олена Остапенко.

У фіналі дівчата поступились представниці Китайського Тайбею Се Шувей та бельгійці Елізі Мертенс.

Матч закінчився з рахунком 1:6, 5:7. Україно-латвійський дует протримався півтори години.

За вихід до фіналу дніпрянка отримає 200 тис доларів призових.

Жіночий турнір вдруге поспіль виграла Аріна Сабаленко.

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Новости Днепра про Дніпрянка Людмила Кіченок програла у фіналі Australian OpenУкраїнська Новости Днепра про Дніпрянка Людмила Кіченок програла у фіналі Australian OpenРусский

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