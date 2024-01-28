Дніпрянка Людмила Кіченок програла у фіналі Australian Open

Вчора на автошляху Н-11 Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв,…

Вчора ввечері оборонці неба збили над Новомосковським районом ворожий "шахед".

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У місті Кам'янське розшукують 19-річну Юлію Підкову з її неповнолітніми…