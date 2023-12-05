У лікарні Дніпра все частіше доставляють воїнів, яких покусали дикі тварини

До медзакладів Дніпра все частіше доставляють воїнів, яких покусали дикі тварини. Це можуть бути гризуни, лисиці, а ще - бродячі кішки та собаки.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що головна небезпека таких укусів – сказ, який може передаватися через слину інфікованої тварини.

Нещодавно на лікарняному ліжку через укус миші опинився воїн ЗСУ Богдан. Гризун вкусив чоловіка 5 днів тому. Богдану вже вкололи вакцину. Зараз лікарі спостерігають за його станом та реакцією на препарат.

Мишей, щурів неймовірно багато. Вони вважають окопи, ці нори своїми, тож захищаються та нападають на людей. Мій випадок не унікальний. Це сталось у сутінках. Ми зберігаємо світломаскування, тож миша в темряві підбігла та вкусила за палець. Я спочатку продезінфікував рану антисептиком, потім повідомив медикам. Вони продумали алгоритм, як мене евакуювати, тож зараз я тут. Почуваюся добре і хочу якнайшвидше повернутися до побратимів, – розповів воїн.

Лікарі наголошують, що здорові тварини рідко нападають на людей, якщо не йдеться про самооборону. Тож напад звіра без причини одна з головних ознак хворої сказом тварини.

Останнім часом поранених стало набагато менше. Але зараз дуже багато військових, вкушених дикими тваринами. З якоїсь причини звіри активізувались наприкінці літа і це триває дотепер. Торік такого не було, – сказав завідувач травматологічного відділення Юрій.

Важливо: якщо вас вкусила дика тварина, необхідно якнайшвидше звернутися до лікаря!

Читайте також:

Українська

Автор: