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  • У лікарні Дніпра все частіше доставляють воїнів, яких покусали дикі тварини

У лікарні Дніпра все частіше доставляють воїнів, яких покусали дикі тварини

Сьогодні 15:35
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До медзакладів Дніпра все частіше доставляють воїнів, яких покусали дикі тварини. Це можуть бути гризуни, лисиці, а ще - бродячі кішки та собаки.

Новости Днепра про У лікарні Дніпра все частіше доставляють воїнів, яких покусали дикі тварини

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що головна небезпека таких укусів – сказ, який може передаватися через слину інфікованої тварини.

Нещодавно на лікарняному ліжку через укус миші опинився воїн ЗСУ Богдан. Гризун вкусив чоловіка 5 днів тому. Богдану вже вкололи вакцину. Зараз лікарі спостерігають за його станом та реакцією на препарат.

Мишей, щурів неймовірно багато. Вони вважають окопи, ці нори своїми, тож захищаються та нападають на людей. Мій випадок не унікальний. Це сталось у сутінках. Ми зберігаємо світломаскування, тож миша в темряві підбігла та вкусила за палець. Я спочатку продезінфікував рану антисептиком, потім повідомив медикам. Вони продумали алгоритм, як мене евакуювати, тож зараз я тут. Почуваюся добре і хочу якнайшвидше повернутися до побратимів, – розповів воїн.

Новости Днепра про У лікарні Дніпра все частіше доставляють воїнів, яких покусали дикі тварини

Лікарі наголошують, що здорові тварини рідко нападають на людей, якщо не йдеться про самооборону. Тож напад звіра без причини одна з головних ознак хворої сказом тварини.

Останнім часом поранених стало набагато менше. Але зараз дуже багато військових, вкушених дикими тваринами. З якоїсь причини звіри активізувались наприкінці літа і це триває дотепер. Торік такого не було, – сказав завідувач травматологічного відділення Юрій.

Новости Днепра про У лікарні Дніпра все частіше доставляють воїнів, яких покусали дикі тварини

Важливо: якщо вас вкусила дика тварина, необхідно якнайшвидше звернутися до лікаря!

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Новости Днепра про У лікарні Дніпра все частіше доставляють воїнів, яких покусали дикі твариниУкраїнська

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