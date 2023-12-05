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В больницу Днепра все чаще доставляют воинов, которых покусали дикие животные

Сегодня 15:35
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В медучреждения Днепра все чаще доставляют воинов, которых покусали дикие животные. Это могут быть грызуны, лисы, а еще – бродячие кошки и собаки.

Новости Днепра про В больницу Днепра все чаще доставляют воинов, которых покусали дикие животные

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что главная опасность таких укусов – бешенство, которое может передаваться через слюну инфицированного животного.

Недавно на больничной койке из-за укуса мыши оказался воин ВСУ Богдан. Грызун укусил мужчину 5 дней назад. Богдану уже укололи вакцину. Сейчас врачи наблюдают за его состоянием и реакцией на препарат.

Мышей, крыс невероятно много. Они считают окопы, норы своими, поэтому защищаются и нападают на людей. Мой случай не уникален. Это произошло в сумерках. Мы сохраняем светомаскировку, поэтому мышь в темноте подбежала и укусила за палец. Я сначала продезинфицировал рану антисептиком, потом сообщил медикам. Они продумали алгоритм, как меня эвакуировать, поэтому сейчас я здесь. Чувствую себя хорошо и хочу как можно скорее вернуться к побратимам, – рассказал воин.

Новости Днепра про В больницу Днепра все чаще доставляют воинов, которых покусали дикие животные

Врачи отмечают, что здоровые животные редко нападают на людей, если речь не идет о самообороне. Поэтому нападение зверя без причины — один из главных признаков больного бешенством животного.

В последнее время раненых стало гораздо меньше. Но сейчас очень много военных, которых укусили дикие животные. По какой-то причине звери активизировались в конце лета и это продолжается до сих пор. В прошлом году такого не было, – сказал заведующий травматологическим отделением Юрий.

Новости Днепра про В больницу Днепра все чаще доставляют воинов, которых покусали дикие животные

Важно: если вас укусило дикое животное, необходимо как можно скорее обратиться к врачу!

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