У лікарні Дніпра врятували воїна, в шию якого влучила куля

Дніпровські лікарі врятували бійця, в шию якого влучила куля.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Анатолій Бакаєв.
Медики зробили все можливе і надможливе, щоб врятувати нашого захисника. У них все вдалося – і сьогодні воїн продовжує захищати нас на передовій.
Його історія – це нагадування про те, як важливо бути вірним своїм переконанням, незважаючи на будь-які труднощі. Воїн став справжнім героєм, а його історія нагадує нам про те, наскільки важливо пам’ятати та шанувати тих, хто стоїть на захисті нашої країни. Він – живий приклад того, як волею та вірою можна подолати навіть найважчі випробування. Його ім’я стало символом сили, рішучості та незламності, а його історія надихає на подвиги, – написав Анатолій Бакаєв.
Бажаємо Герою здоров’я та скоріше повернутися додому з Перемогою!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі жінку рятували від інсульту.
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