Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У лікарні Дніпра врятували воїна, в шию якого влучила куля

Сьогодні 10:00
просмотров

Дякуємо медикам за врятоване життя!

Новости Днепра про У лікарні Дніпра врятували воїна, в шию якого влучила куля

Дніпровські лікарі врятували бійця, в шию якого влучила куля.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Анатолій Бакаєв.

Медики зробили все можливе і надможливе, щоб врятувати нашого захисника. У них все вдалося – і сьогодні воїн продовжує захищати нас на передовій.

Його історія – це нагадування про те, як важливо бути вірним своїм переконанням, незважаючи на будь-які труднощі. Воїн став справжнім героєм, а його історія нагадує нам про те, наскільки важливо пам’ятати та шанувати тих, хто стоїть на захисті нашої країни. Він – живий приклад того, як волею та вірою можна подолати навіть найважчі випробування. Його ім’я стало символом сили, рішучості та незламності, а його історія надихає на подвиги, – написав Анатолій Бакаєв.

Бажаємо Герою здоров’я та скоріше повернутися додому з Перемогою!

Новости Днепра про У лікарні Дніпра врятували воїна, в шию якого влучила куля

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі жінку рятували від інсульту.

Читайте також:

Новости Днепра про У лікарні Дніпра врятували воїна, в шию якого влучила куляУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі три популярні трамваї знову курсують за звичним маршрутом: чи є ще зміни
Новини Дніпра
Сьогодні 09:30
У Дніпрі три популярні трамваї знову курсують за звичним маршрутом: чи є ще зміни

Важлива інформація!

У відпустці раптово перервалося життя 32-річного захисника з Дніпропетровщини
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
У відпустці раптово перервалося життя 32-річного захисника з Дніпропетровщини

Вічна слава!

Потрібна ваша допомога: на Дніпропетровщині більше 20 років розшукують 59-річного чоловіка
Новини Дніпра
Сьогодні 08:30
Потрібна ваша допомога: на Дніпропетровщині більше 20 років розшукують 59-річного чоловіка

Придивіться уважно до фото!

На Дніпропетровщині під ранок пролунав вибух: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 07:55
На Дніпропетровщині під ранок пролунав вибух: що відомо

Будь ласка, не ігноруйте тривоги!

Наверх