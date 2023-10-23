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У відпустці раптово перервалося життя 32-річного захисника з Дніпропетровщини

Сьогодні 09:00
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Вічна слава!

Новости Днепра про У відпустці раптово перервалося життя 32-річного захисника з Дніпропетровщини

21 жовтня раптово перервалося життя військовослужбовця Сергія Садовніка. Він перебував вдома, у відпустці, у колі найрідніших. Воїну було 32 роки.

Про це повідомили на ФБ-сторінці Синельниківської міської ради.

Сергій більшу частину свого трудового шляху працював на залізниці. Коли почалася повномасштабна війна, не чекаючи на повістку, сам пішов до військкомату. Поповнив лави Національної гвардії України у березні 2022-го. Служив на Донецькому та Харківському напрямках.

Був рішучим, сміливим та відважним воїном. Разом із побратимами давав гідну відсіч ворогу. Бо безмежно любив Україну, свою сім’ю, мріяв про щасливе майбутнє у вільній незалежній країні, – зазначили у міськраді.

Попрощаються з воїном сьогодні, 23 жовтня.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Героя! Вічна пам’ять!

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Новости Днепра про У відпустці раптово перервалося життя 32-річного захисника з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про У відпустці раптово перервалося життя 32-річного захисника з ДніпропетровщиниРусский

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