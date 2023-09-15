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  • У лікарні Дніпра рятують 5-річного хлопця та його 1,5-річного братика: перекинули на себе окріп

У лікарні Дніпра рятують 5-річного хлопця та його 1,5-річного братика: перекинули на себе окріп

Сьогодні 12:50
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У немовляти до 50% опіків тіла, у 5-річного хлопчика - 8%.

Новости Днепра про У лікарні Дніпра рятують 5-річного хлопця та його 1,5-річного братика: перекинули на себе окріп

У четвер, 14 вересня, до обласної дитячої лікарні Дніпра доставили двох дітей – 5-річного хлопця та його 1,5-річного братика – зі значними опіками. Як з’ясувалося, діти перекинули на себе окріп.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Зазначається, що немовля перебуває у реанімації – у нього до 50% опіків тіла. У його 5-річного братика діагностували 8% опіків тіла – він знаходиться у хірургічному відділенні.

За даними поліції, родина хлопчиків раніше в поле зору правоохоронців не потрапляла. Наразі питання знаходиться на контролі ювенальних поліцейських.

Бажаємо діткам швидкого одужання!

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Новости Днепра про У лікарні Дніпра рятують 5-річного хлопця та його 1,5-річного братика: перекинули на себе окріпУкраїнська

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