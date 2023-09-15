У лікарні Дніпра рятують 5-річного хлопця та його 1,5-річного братика: перекинули на себе окріп

У четвер, 14 вересня, до обласної дитячої лікарні Дніпра доставили двох дітей – 5-річного хлопця та його 1,5-річного братика – зі значними опіками. Як з’ясувалося, діти перекинули на себе окріп.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Зазначається, що немовля перебуває у реанімації – у нього до 50% опіків тіла. У його 5-річного братика діагностували 8% опіків тіла – він знаходиться у хірургічному відділенні.
За даними поліції, родина хлопчиків раніше в поле зору правоохоронців не потрапляла. Наразі питання знаходиться на контролі ювенальних поліцейських.
Бажаємо діткам швидкого одужання!
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