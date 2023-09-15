Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В больнице Днепра спасают 5-летнего мальчика и его 1,5-годовалого братика: перевернули на себя кипяток

В больнице Днепра спасают 5-летнего мальчика и его 1,5-годовалого братика: перевернули на себя кипяток

Сегодня 12:50
просмотров

У малыша до 50% ожогов тела, у 5-летнего мальчика – 8%.

Новости Днепра про В больнице Днепра спасают 5-летнего мальчика и его 1,5-годовалого братика: перевернули на себя кипяток

В четверг, 14 сентября, в областную детскую больницу Днепра доставили двоих детей – 5-летнего мальчика и его 1,5-годовалого братика – со значительными ожогами. Как выяснилось, дети перевернули на себя кипяток.

Об этом сообщает «Информатор».

Отмечается, что малыш находится в реанимации – у него до 50% ожогов тела. У его 5-летнего братика диагностировали 8% ожогов тела – он находится в хирургическом отделении.

По данным полиции, семья мальчиков раньше в поле зрения правоохранителей не попадала. В настоящее время вопрос находится на контроле ювенальных полицейских.

Желаем деткам быстрого выздоровления!

Читайте также:

Новости Днепра про В больнице Днепра спасают 5-летнего мальчика и его 1,5-годовалого братика: перевернули на себя кипятокУкраїнська Новости Днепра про В больнице Днепра спасают 5-летнего мальчика и его 1,5-годовалого братика: перевернули на себя кипятокРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепропетровщине электрик массово похищал автовыключатели из щитовых многоэтажек
Новости Днепра
Сегодня 12:39
В Днепропетровщине электрик массово похищал автовыключатели из щитовых многоэтажек

В Кривом Роге судили электромонтера, который крал автовыключатели в многоэтажках.

После возврата налогов на АЗС стало больше некачественного горючего: где жителям Днепра лучше не заправлять авто
Новости Днепра
Сегодня 10:59
После возврата налогов на АЗС стало больше некачественного горючего: где жителям Днепра лучше не заправлять авто

В Украине с 1 июля налоги на горючее вернулись на…

Олигарху из Днепра Коломойскому в изоляторе вручили третье подозрение
Новости Днепра
Сегодня 09:00
Олигарху из Днепра Коломойскому в изоляторе вручили третье подозрение

Олигарху из Днепра Игорю Коломойскому в четверг, 14 сентября, Бюро…

В Днепре сообщили о минировании 2 школ и 3 вузов: нашли ли взрывчатку
Новости Днепра
Сегодня 08:35
В Днепре сообщили о минировании 2 школ и 3 вузов: нашли ли взрывчатку

Правоохранители проверили все объекты.

Последние новости

Что можно посмотреть неподалеку Днепра за 1 день: потухший вулкан, валуны ледникового периода и казацкая крепость
Что можно посмотреть неподалеку Днепра за 1 день: потухший вулкан, валуны ледникового периода и казацкая крепость

Пока еще на улице теплая погода выходные можно потратить на то, чтобы узнать и увидеть что-то новое. В Днепре и области есть очень много красивых и необычных исторических памяток, которые нужно увидеть хотя бы раз. На их изучение не нужно…

Сегодня 12:44
2
просмотров
В Днепропетровщине электрик массово похищал автовыключатели из щитовых многоэтажек
В Днепропетровщине электрик массово похищал автовыключатели из щитовых многоэтажек

В Кривом Роге судили электромонтера, который крал автовыключатели в многоэтажках.

Сегодня 12:39
3
просмотров
СБУ подозревает Нестора Шуфрича в госизмене: что нашли в доме одиозного нардепа
СБУ подозревает Нестора Шуфрича в госизмене: что нашли в доме одиозного нардепа

Нестор Шуфрич посетили СБУ.

Сегодня 11:54
5
просмотров
В Днепре сегодня трамваи и троллейбусы курсируют с опозданием: что произошло
В Днепре сегодня трамваи и троллейбусы курсируют с опозданием: что произошло

Важно!!!

Сегодня 11:22
6
просмотров
Жителей Днепра озадачила загадочная конструкция у дореволюционного дома: что это
Жителей Днепра озадачила загадочная конструкция у дореволюционного дома: что это

Днепряне разгадывают феномен удивительной гранитной тумбы, которую заметили возле дореволюционного дома.

Сегодня 11:21
1
просмотров
После возврата налогов на АЗС стало больше некачественного горючего: где жителям Днепра лучше не заправлять авто
После возврата налогов на АЗС стало больше некачественного горючего: где жителям Днепра лучше не заправлять авто

В Украине с 1 июля налоги на горючее вернулись на довоенный уровень.

Сегодня 10:59
5
просмотров
В некоторых маршрутках в Днепре исчезли вечерние рейсы: в чем дело
В некоторых маршрутках в Днепре исчезли вечерние рейсы: в чем дело

Некоторые автобусы и маршрутки начали раньше заканчивать работу.

Сегодня 10:29
3
просмотров
В Днепре почти на неделю планируют перекрыть улицу в АНД районе: подробности
В Днепре почти на неделю планируют перекрыть улицу в АНД районе: подробности

Важная информация!

Сегодня 10:00
6
просмотров
Олигарху из Днепра Коломойскому в изоляторе вручили третье подозрение
Олигарху из Днепра Коломойскому в изоляторе вручили третье подозрение

Олигарху из Днепра Игорю Коломойскому в четверг, 14 сентября, Бюро экономической безопасности Украины сообщило о третьем подозрении. Оно связано с завладением средствами ПриватБанка.

Сегодня 09:00
11
просмотров
В Днепре сообщили о минировании 2 школ и 3 вузов: нашли ли взрывчатку
В Днепре сообщили о минировании 2 школ и 3 вузов: нашли ли взрывчатку

Правоохранители проверили все объекты.

Сегодня 08:35
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх