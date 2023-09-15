В больнице Днепра спасают 5-летнего мальчика и его 1,5-годовалого братика: перевернули на себя кипяток

У малыша до 50% ожогов тела, у 5-летнего мальчика – 8%.

В четверг, 14 сентября, в областную детскую больницу Днепра доставили двоих детей – 5-летнего мальчика и его 1,5-годовалого братика – со значительными ожогами. Как выяснилось, дети перевернули на себя кипяток.

Об этом сообщает «Информатор».

Отмечается, что малыш находится в реанимации – у него до 50% ожогов тела. У его 5-летнего братика диагностировали 8% ожогов тела – он находится в хирургическом отделении.

По данным полиции, семья мальчиков раньше в поле зрения правоохранителей не попадала. В настоящее время вопрос находится на контроле ювенальных полицейских.

Желаем деткам быстрого выздоровления!

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