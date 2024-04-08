У Криворізькому районі зникли 10-річні брати

У Криворізькому районі правоохоронці розшукують двох неповнолітніх дітей: 10-річних Олексія та Дмитра Маслакових.
8 квітня близько 9-ї години ранку діти пішли з дому та на теперішній час їх місцеперебування невідоме.
Прикмети Олексія: зріст 140 см, світле волосся. Олексій був одягнений у темну кепку, темно-синій спортивний костюм, світло-сині кросівки.
Прикмети Дмитра: зріст 140 см, худорлявої статури, світле волосся. Дмитро був одягнений у білу кепку, жовтогарячу спортивну кофту, чорні джинси, коричневі кросівки.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування дітей, просимо повідомити до відділення поліції №6 Криворізького районного управління поліції або за телефонами: 096 198 75 20 або 102.
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