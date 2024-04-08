В Криворожском районе пропали 10-летние братья

В Днепропетровской области ищут пропавших детей.

В Криворожском районе правоохранители разыскивают двоих несовершеннолетних детей: 10-летних Алексея и Дмитрия Маслаковых.

8 апреля около 9 часов утра дети ушли из дома и в настоящее время их местонахождение неизвестно.

Приметы Алексея: рост 140 см, светлые волосы. Алексей был одет в темную кепку, темно-синий спортивный костюм, светло-синие кроссовки.

Приметы Дмитрия: рост 140 см, худощавого телосложения, светлые волосы. Дмитрий был одет в белую кепку, оранжевую спортивную кофту, черные джинсы, коричневые кроссовки.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении детей, просим сообщить в отделение полиции №6 Криворожского районного управления полиции или по телефонам: 096 198 75 20 или 102.

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