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  • У Кривому Розі звільнили водія маршрутки, який відмовився допомагати пасажиру з інвалідністю, після чого облаяв його

У Кривому Розі звільнили водія маршрутки, який відмовився допомагати пасажиру з інвалідністю, після чого облаяв його

Сьогодні 18:08
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У Кривому Розі менше місяця тому стався ганебний інцидент, коли водій автобусу маршруту № 228А відмовився допомагати пасажиру на інвалідному візку. Він не тільки не виконав свої обов'язки, а й облаяв маломобільного чоловіка. Потерпілий звернувся до відповідних служб зі скаргою.

Новости Днепра про У Кривому Розі звільнили водія маршрутки, який відмовився допомагати пасажиру з інвалідністю, після чого облаяв його

За правилами, водій не лише мав стати впритул до бордюру, щоб чоловік з інвалідністю міг самотужки виїхати на кріслі з автобуса, а й одразу вийти, опустити пандус і допомогти йому. Він цього не зробив, хоча зрештою, вигуючи грубі та обурдиві фрази на адресу пасажира, “вивів” його з автобуса. 

Держслужба України з безпеки на транспорті також здійснила рейд згаданого автобусного маршруту, склала акт за виявленим фактом порушення вимог законодавства про автотранспорт. Як запевнив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, водія після ряду перевірок звільнили.

“Крім того, за моїми рекомендаціями було вжито превентивних заходів, аби в подальшому не допустити порушень вимог законодавства в сфері пасажирських перевезень та забезпечення дотримання принципу недискримінації: керівництву підприємств пасажирського транспорту Кривого Рогу наголосили на відповідальності та доручили посилити контроль за дотриманням законодавства; з водіями провели позаплановий інструктаж”, – прокоментував омбудсман.

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Новости Днепра про У Кривому Розі звільнили водія маршрутки, який відмовився допомагати пасажиру з інвалідністю, після чого облаяв йогоУкраїнська

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