Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Кривом Роге уволили водителя маршрутки, который отказался помогать пассажиру с инвалидностью, после чего обругал его

В Кривом Роге уволили водителя маршрутки, который отказался помогать пассажиру с инвалидностью, после чего обругал его

Сегодня 18:08
просмотров

В Кривом Роге меньше месяца назад произошел вопиющий инцидент, когда водитель автобуса маршрута № 228А отказался помогать пассажиру на инвалидной коляске. Он не только не выполнил свои обязанности, но и обругал маломобильного мужчину. Пострадавший обратился в соответствующие службы с жалобой.

Новости Днепра про В Кривом Роге уволили водителя маршрутки, который отказался помогать пассажиру с инвалидностью, после чего обругал его

По правилам, водитель не только должен был стать вплотную к бордюру, чтобы человек с инвалидностью мог самостоятельно выехать на кресле из автобуса, но и сразу выйти, опустить пандус и помочь ему. Он этого не сделал, хотя в конце концов, выкрикивая грубые и возмутительные фразы в адрес пассажира, «вывел» его из автобуса.

Госслужба Украины по безопасности на транспорте осуществила рейд упомянутого автобусного маршрута, составила акт по выявленному факту нарушения требований законодательства об автотранспорте. Как заверил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, водителя после ряда проверок уволили.

«Кроме того, по моим рекомендациям были приняты превентивные меры, чтобы в дальнейшем не допустить нарушений требований законодательства в сфере пассажирских перевозок и обеспечения соблюдения принципа недискриминации: руководству предприятий пассажирского транспорта Кривого Рога отметили ответственность и поручили усилить контроль за соблюдением законодательства; с водителями провели внеплановый инструктаж», — прокомментировал омбудсмен.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге уволили водителя маршрутки, который отказался помогать пассажиру с инвалидностью, после чего обругал егоУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге уволили водителя маршрутки, который отказался помогать пассажиру с инвалидностью, после чего обругал егоРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В частном доме в Днепре прогремел взрыв, есть погибший: что произошло
    Новости Днепра
    Сегодня 17:45
    В частном доме в Днепре прогремел взрыв, есть погибший: что произошло

    В субботу, 15 апреля, в частном доме на жилом массиве…

    В Днепре работницы банка обманывали жителей оккупированных территорий, воруя их банковские карты
    Новости Днепра
    Сегодня 16:48
    В Днепре работницы банка обманывали жителей оккупированных территорий, воруя их банковские карты

    В Днепре две сотрудницы банка воровали банковские карты у жителей…

    В украинских школах могут уменьшить количество предметов и возобновить очное обучение: что предлагает новый министр образования
    Новости Украины
    Сегодня 16:07
    В украинских школах могут уменьшить количество предметов и возобновить очное обучение: что предлагает новый министр образования

    Недавно назначенный министр образования и науки Оксен Лисовой хочет упростить…

    Под Днепром столкнулись мотоцикл и «ВАЗ»: есть двое пострадавших (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 15:25
    Под Днепром столкнулись мотоцикл и «ВАЗ»: есть двое пострадавших (ФОТО)

    В субботу, 15 апреля, на трассе Новониколаевка - Верховцево в…

    Последние новости

    В частном доме в Днепре прогремел взрыв, есть погибший: что произошло
    В частном доме в Днепре прогремел взрыв, есть погибший: что произошло

    В субботу, 15 апреля, в частном доме на жилом массиве Таромское в Днепре прогремел громкий взрыв. Предварительно, там взорвался газовый котел.

    Сегодня 17:45
    просмотров
    В Днепре работницы банка обманывали жителей оккупированных территорий, воруя их банковские карты
    В Днепре работницы банка обманывали жителей оккупированных территорий, воруя их банковские карты

    В Днепре две сотрудницы банка воровали банковские карты у жителей оккупированных населенных пунктов Луганской области. Они перевыпускали карты и пароли к ним без ведома владельцев.

    Сегодня 16:48
    просмотров
    В украинских школах могут уменьшить количество предметов и возобновить очное обучение: что предлагает новый министр образования
    В украинских школах могут уменьшить количество предметов и возобновить очное обучение: что предлагает новый министр образования

    Недавно назначенный министр образования и науки Оксен Лисовой хочет упростить обучение в школах для украинских учеников. В частности, он предлагает уменьшить количество предметов.

    Сегодня 16:07
    просмотров
    Под Днепром столкнулись мотоцикл и «ВАЗ»: есть двое пострадавших (ФОТО)
    Под Днепром столкнулись мотоцикл и «ВАЗ»: есть двое пострадавших (ФОТО)

    В субботу, 15 апреля, на трассе Новониколаевка - Верховцево в Днепропетровской области произошло ДТП. Там столкнулись мотоцикл с автомобилем "ВАЗ".

    Сегодня 15:25
    просмотров
    Красный уровень опасности: жителей Днепра и области предупредили об угрозе затопления
    Красный уровень опасности: жителей Днепра и области предупредили об угрозе затопления

    Спасатели предупреждают, что в ближайшие дни на реках ожидается сильное повышение уровня воды. В частности, в Днепропетровской области объявлен красный уровень опасности из-за угрозы затопления.

    Сегодня 15:05
    просмотров
    В центре Днепра произошла авария: погиб 51-летний водитель «ВАЗ» (ФОТО)
    В центре Днепра произошла авария: погиб 51-летний водитель «ВАЗ» (ФОТО)

    В пятницу, 14 апреля, на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Бородинской Шевченковского района Днепра произошла авария. Там столкнулись автомобили "ВАЗ 2106" и Hyundai Tucson.

    Сегодня 14:28
    просмотров
    Украинским спортсменам официально запретили участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами
    Украинским спортсменам официально запретили участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами

    Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало указ, который запрещает украинским спортсменам участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых также принимают участие россияне и белорусы.

    Сегодня 14:00
    просмотров
    Остался на дне вместе с авто: в Днепропетровской области водитель на иномарке вылетел с трассы в реку
    Остался на дне вместе с авто: в Днепропетровской области водитель на иномарке вылетел с трассы в реку

    В пятницу, 14 апреля, в селе Волчанское Днепропетровской области водитель на автомобиле Skoda Octavia не справился с управлением и на большой скорости вылетел с трассы в реку Волчью.

    Сегодня 13:04
    просмотров
    Салфетки, вино и фломастеры: необычные способы окрашивания яиц на Пасху, которые вас точно удивят
    Салфетки, вино и фломастеры: необычные способы окрашивания яиц на Пасху, которые вас точно удивят

    Последний день подготовки к Пасхе наступил. Именно сегодня большинство хозяек и хозяев занимаются украшением и покраской яиц. Кто-то стандартно использует пищевые красители и другие давно известные методы, такие как, например, шелуха лука, а кто-то решил прибегнуть к оригинальным экспериментам.

    Сегодня 12:42
    просмотров
    На Днепропетровщине корова оказалась в ловушке: пришлось вызывать спасателей
    На Днепропетровщине корова оказалась в ловушке: пришлось вызывать спасателей

    В пятницу, 14 апреля, в Терновском районе города Кривой Рог в колодец упала корова. Хозяин пытался спасти скот самостоятельно, но ему это не удалось.

    Сегодня 10:38
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх