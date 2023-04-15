В Кривом Роге уволили водителя маршрутки, который отказался помогать пассажиру с инвалидностью, после чего обругал его

По правилам, водитель не только должен был стать вплотную к бордюру, чтобы человек с инвалидностью мог самостоятельно выехать на кресле из автобуса, но и сразу выйти, опустить пандус и помочь ему. Он этого не сделал, хотя в конце концов, выкрикивая грубые и возмутительные фразы в адрес пассажира, «вывел» его из автобуса.
Госслужба Украины по безопасности на транспорте осуществила рейд упомянутого автобусного маршрута, составила акт по выявленному факту нарушения требований законодательства об автотранспорте. Как заверил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, водителя после ряда проверок уволили.
«Кроме того, по моим рекомендациям были приняты превентивные меры, чтобы в дальнейшем не допустить нарушений требований законодательства в сфере пассажирских перевозок и обеспечения соблюдения принципа недискриминации: руководству предприятий пассажирского транспорта Кривого Рога отметили ответственность и поручили усилить контроль за соблюдением законодательства; с водителями провели внеплановый инструктаж», — прокомментировал омбудсмен.
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