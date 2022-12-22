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У Кривому Розі згорів гараж з авто всередині

Сьогодні 19:15
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До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на вулиці Гірників Інгулецького району Кривого Рогу горить гараж. Всередині нього знаходився «Renault KANGOO 1.9D».

Новости Днепра про У Кривому Розі згорів гараж з авто всередині

Про це розповіли у ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Вогнем знищено легковик та пошкоджено побутові речі та внутрішні стіни гаражу. Загальна площа пожежі 24 кв. м. Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

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