У Кривому Розі згорів гараж з авто всередині

Про це розповіли у ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Вогнем знищено легковик та пошкоджено побутові речі та внутрішні стіни гаражу. Загальна площа пожежі 24 кв. м. Внаслідок події загиблих та травмованих немає.
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