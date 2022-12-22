В Кривом Роге сгорел гараж с авто внутри

Об этом рассказали в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Огнем уничтожена легковушка и повреждены бытовые вещи и внутренние стены гаража. Общая площадь пожара 24 кв. м. В результате происшествия погибших и травмированных нет.
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