В Кривом Роге сгорел гараж с авто внутри

Огнем уничтожена легковушка и повреждены бытовые вещи и внутренние стены гаража. Общая площадь пожара 24 кв. м. В результате происшествия погибших и травмированных нет.

Об этом рассказали в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

В Службу спасения «101» поступило сообщение, что на улице Горняков Ингулецкого района Кривого Рога горит гараж. Внутри него находился Renault KANGOO 1.9D.

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