Воїн світла: учасниця “Міс Всесвіт 2022” від України показала свій національний костюм для конкурсу

"Міс Україна Всесвіт 2022" показала костюм, у якому виступить на конкурсі в США.

Вікторія Опанасенко представлятиме Україну на конкурсі “Міс Всесвіт 2022”, який пройде в США в січні 2023 року.

Костюм, в якому дівчина поїде на конкурс показали на сторінці Miss Universe Ukraine на фейсбук.

Як розповіла дівчина, її образ ототожнює в собі кожного українця, який незважаючи на обстріли, відсутність електроенергії та тепла, несе в своєму серці яскраве світло віри в перемогу України та воює на своєму фронті.

Костюм отримав назву “Воїн світла”.

Символізує боротьбу нашої нації з пітьмою та оберігає, наче войовничий Архангел Михаїл, що захищає Україну з мечем. В руках у Вікторії зброя, її тіло в обладунках, водночас вона несе світло через темряву, що прийшла на наші землі з агресором, – зазначається в повідомленні.

За задумом, броню символізує монолітний комбінезон, а біла сукня стилізована під вишиванку. На головному уборі — колоски.

Символічні крила, обпалені в битві, обрамлені у синьо-золоті обладунки в кольорах українського прапору, розкриті для вирішального бою та прикрашені різноманітними дзеркальними орнаментами, — йдеться в повідомленні.

Розробила та створювала костюм українська дизайнерка Леся Патока. Вона — авторка сценічних образів Onuka, Джамали, Бумбокс, Pianoбой, Сергія Бабкіна, Олі Полякової та інших.

Дизайнерка зазначила, що важливо було створити образ не тільки красивої, а сильної духом дівчини, яка уособлює собою Україну.

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