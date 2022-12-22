Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

До 200 грн або не менше 1000: де у Дніпрі найдешевші та найдорожчі ялинки

Сьогодні 17:55
просмотров

Цього року ціни на ялинки "кусаються" за маленьке дерево на ялинкових базарах треба віддати не менше 350 гривень. Розповідаємо, де продають найдорожчі та найдешевші зелені красуні.

Новости Днепра про До 200 грн або не менше 1000: де у Дніпрі найдешевші та найдорожчі ялинки

Так, за словами дніпрян, ціни цьогоріч “кусаються”. Якщо минулого року маленьку хвойну красуню можна було придбати за 300 гривень, то тепер ціна виросла до 700. Найдорожчі ялинки біля “Нагорки”. Тут за маленьку ялинку або за композиції з гілочок просять від 700 гривень. Дерево середнього розміру обійдеться не менше як за 1000 гривень.

Новости Днепра про До 200 грн або не менше 1000: де у Дніпрі найдешевші та найдорожчі ялинки

На 12 кварталі та біля ТРЦ “Аполло” ціни демократичніші. Там за двометрову ялинку треба заплатити 700 гривень. Вище двох метрів – близько 1000.

На Перемозі ціни стартують від 500 гривень.

Найдешевші ялинки продають в Дніпровському лісгоспі, який розташований на вулиці Космічній.

За словами дніпрянина Дмитра, двометрову красуню йому вдалося придбати за 280 гривень. У порівнянні з іншими точками, тут найдешевше.

Новости Днепра про До 200 грн або не менше 1000: де у Дніпрі найдешевші та найдорожчі ялинки

Ялинка за 280 гривень

Прайс на ялинки з лісгоспу на Космічній. 

Новости Днепра про До 200 грн або не менше 1000: де у Дніпрі найдешевші та найдорожчі ялинки

Читайте також:

Новости Днепра про До 200 грн або не менше 1000: де у Дніпрі найдешевші та найдорожчі ялинкиУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Українська співачка Тарабарова виступила перед воїнами Дніпропетровської 93-ї бригади
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Українська співачка Тарабарова виступила перед воїнами Дніпропетровської 93-ї бригади

    Українська співачка Світлана Тарабарова прийняла запрошення 93-ї ОМБР Холодний Яр…

    17-річний юнак втік з Польщі до дівчини із Дніпра, з якою познайомився граючи в онлайн-гру
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:28
    17-річний юнак втік з Польщі до дівчини із Дніпра, з якою познайомився граючи в онлайн-гру

    17-річний хлопець втік від своїх опікунів у Польщі, щоб побачитися…

    Сусідські війни: у Дніпрі пораненого військового не пускають в ліфт, бо в того борги
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:44
    Сусідські війни: у Дніпрі пораненого військового не пускають в ліфт, бо в того борги

    У Дніпрі пораненому військовому не дають користуватися ліфтом, бо в…

    Допомогли містяни: у передмісті Дніпра затримали п’яного водія грузовика
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:09
    Допомогли містяни: у передмісті Дніпра затримали п’яного водія грузовика

    У Підгородному піймали водія на підпитку

    Наверх