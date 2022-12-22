До 200 грн або не менше 1000: де у Дніпрі найдешевші та найдорожчі ялинки

Так, за словами дніпрян, ціни цьогоріч “кусаються”. Якщо минулого року маленьку хвойну красуню можна було придбати за 300 гривень, то тепер ціна виросла до 700. Найдорожчі ялинки біля “Нагорки”. Тут за маленьку ялинку або за композиції з гілочок просять від 700 гривень. Дерево середнього розміру обійдеться не менше як за 1000 гривень.
На 12 кварталі та біля ТРЦ “Аполло” ціни демократичніші. Там за двометрову ялинку треба заплатити 700 гривень. Вище двох метрів – близько 1000.
На Перемозі ціни стартують від 500 гривень.
Найдешевші ялинки продають в Дніпровському лісгоспі, який розташований на вулиці Космічній.
За словами дніпрянина Дмитра, двометрову красуню йому вдалося придбати за 280 гривень. У порівнянні з іншими точками, тут найдешевше.
Прайс на ялинки з лісгоспу на Космічній.
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