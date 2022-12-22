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Офіційно: коли школярі Дніпра та області підуть на зимові канікули

Сьогодні 16:38
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Ура, скоро канікули!

Новости Днепра про Офіційно: коли школярі Дніпра та області підуть на зимові канікули

З наступного тижня для більшості школярів Дніпропетровщини розпочнуться зимові канікули. З понеділка відпочиватимуть учні 643 закладів.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОВА.

Коли йти на відпочинок та скільки він триватиме, кожна школа вирішує самостійно. Та більшість навчальних закладів підуть на канікули за стандартним графіком – з 26 грудня. У деяких вони триватимуть два тижні. Інші зупинилися на трьох, – зазначила заступник голови Дніпропетровської ОВА Ольга Горб.

У 130 школах регіону канікули стартують з 29 грудня. Інші ще визначаються.

Перед початком канікул класні керівники нагадають дітям про правила дорожнього руху і пожежної безпеки. Розкажуть, як поводитися на льоду. А також пояснять школярам, як діяти, якщо побачили на вулиці підозрілий предмет та під час повітряної тривоги.

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Новости Днепра про Офіційно: коли школярі Дніпра та області підуть на зимові канікулиУкраїнська

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