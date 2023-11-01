У Кривому Розі затримали збройного дилера

Як повідомили в обласній поліції, мешканець Кривого Рогу торгував бойовими патронами. За 3 тисячі гривень чоловік обіцяв продати 700 набоїв різного калібру. Втім, збройного барона викрили правоохоронці.
31 жовтня слідчі провели санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта у Криворізькому районі. В результаті у містянина виявили та вилучили ще 510 патронів.
Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Все вилучене направили на експертне дослідження. За результатами висновку експертизи чоловіку буде повідомлено про підозру.
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