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У Кривому Розі затримали збройного дилера

Сьогодні 17:24
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Мешканець Кривого Рогу продавав патрони.

Новости Днепра про У Кривому Розі затримали збройного дилера

Як повідомили в обласній поліції, мешканець Кривого Рогу торгував бойовими патронами. За 3 тисячі гривень чоловік обіцяв продати 700 набоїв різного калібру. Втім, збройного барона викрили правоохоронці. 

31 жовтня слідчі провели санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта у Криворізькому районі. В результаті у містянина виявили та вилучили ще 510 патронів.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Все вилучене направили на експертне дослідження. За результатами висновку експертизи чоловіку буде повідомлено про підозру.

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Новости Днепра про У Кривому Розі затримали збройного дилераУкраїнська

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