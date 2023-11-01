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В Кривом Роге задержали вооруженного дилера

Сегодня 17:24
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Житель Кривого Рога продавал патроны.

Новости Днепра про В Кривом Роге задержали вооруженного дилера

Как сообщили в областной полиции, житель Кривого Рога торговал боевыми патронами. За 3 тысячи гривен мужчина обещал продать 700 патронов разного калибра. Впрочем, вооруженного барона разоблачили правоохранители.

31 октября следователи провели санкционированный обыск по месту жительства фигуранта в Криворожском районе. В результате у горожан обнаружили и изъяли еще 510 патронов.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Все изъятое направили на экспертное исследование. По результатам заключения экспертизы мужчине будет поставлено в известность о подозрении.

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