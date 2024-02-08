У Кривому Розі водія вирізали з Daewoo: його легковик влетів у маршрутку

Моторошна аварія трапилася о 18 години 8 лютого повідомили в ДСНС.
На вулиці Січеславська Покровського району міста Кривий Ріг, внаслідок зіткнення двох автомобілів людину затиснуло всередині деформованого кузова автомобіля.
Приїхавши на місце події, надзвичайники встановили, що сталось зіткнення автомобілів «Daewoo Lanos» та «Volkswagen Crafter». В легковику опинився затиснутий травмований водій.
Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували та передали працівникам екстреної медичної допомоги, чоловіка 1996 року народження.
Представники Національної поліції проводять слідчі дії щодо обставин події.
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