У Кривому Розі водій тролейбуса знайшла в салоні фекалії: “Вишенька на торті”

Але, як показує практика, водіям теж не солодко.
Так, водій криворізького тролейбуса після зміни оглядала салон і виявила там багато сюрпризів: розкидані вишні, залишки їжі, а “вишенькою на торті” стали фекалії домашнього улюбленця.
Про це повідомили водії у ФБ-спільноті “Транспорт Кривого Рогу”.
Ось чергове відео про те, з чим кожен день стикається водій громадського транспорту… Поважайте самі себе і інших людей – і тоді вас почнуть поважать інші, – підписав відео водій тролейбуса.
Місцеві в шоці від побаченого та у коментарях під дописом висловлюють свою підтримку водіям:
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