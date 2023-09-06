У Кривому Розі водій тролейбуса знайшла в салоні фекалії: “Вишенька на торті”

Дуже часто у соцмережах можна зустріти скарги на водіїв громадського транспорту: то вони двері перед носом зачиняють, то графіків не дотримуються, то грубіянять.

Але, як показує практика, водіям теж не солодко.

Так, водій криворізького тролейбуса після зміни оглядала салон і виявила там багато сюрпризів: розкидані вишні, залишки їжі, а “вишенькою на торті” стали фекалії домашнього улюбленця.

Про це повідомили водії у ФБ-спільноті “Транспорт Кривого Рогу”.

Ось чергове відео про те, з чим кожен день стикається водій громадського транспорту… Поважайте самі себе і інших людей – і тоді вас почнуть поважать інші, – підписав відео водій тролейбуса.

Місцеві в шоці від побаченого та у коментарях під дописом висловлюють свою підтримку водіям:

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