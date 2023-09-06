Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Кривому Розі водій тролейбуса знайшла в салоні фекалії: “Вишенька на торті”

У Кривому Розі водій тролейбуса знайшла в салоні фекалії: “Вишенька на торті”

Сьогодні 18:09
просмотров

Дуже часто у соцмережах можна зустріти скарги на водіїв громадського транспорту: то вони двері перед носом зачиняють, то графіків не дотримуються, то грубіянять.

Новости Днепра про У Кривому Розі водій тролейбуса знайшла в салоні фекалії:

Але, як показує практика, водіям теж не солодко.

Так, водій криворізького тролейбуса після зміни оглядала салон і виявила там багато сюрпризів: розкидані вишні, залишки їжі, а “вишенькою на торті” стали фекалії домашнього улюбленця.

Новости Днепра про У Кривому Розі водій тролейбуса знайшла в салоні фекалії:

Про це повідомили водії у ФБ-спільноті “Транспорт Кривого Рогу”.

Ось чергове відео про те, з чим кожен день стикається водій громадського транспорту… Поважайте самі себе і інших людей – і тоді вас почнуть поважать інші, – підписав відео водій тролейбуса.

Місцеві в шоці від побаченого та у коментарях під дописом висловлюють свою підтримку водіям: 

Новости Днепра про У Кривому Розі водій тролейбуса знайшла в салоні фекалії:

Новости Днепра про У Кривому Розі водій тролейбуса знайшла в салоні фекалії:

Новости Днепра про У Кривому Розі водій тролейбуса знайшла в салоні фекалії:

Новости Днепра про У Кривому Розі водій тролейбуса знайшла в салоні фекалії:

Новости Днепра про У Кривому Розі водій тролейбуса знайшла в салоні фекалії:

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі водій тролейбуса знайшла в салоні фекалії: Українська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Юрба людей “ганяла” по селу на Дніпропетровщині у пошуках гуманітарки: у сільраді дали колоритний коментар
Новини Дніпра
Сьогодні 17:18
Юрба людей “ганяла” по селу на Дніпропетровщині у пошуках гуманітарки: у сільраді дали колоритний коментар

Курйозний випадок стався у Червоногригорівській територіальній громаді.

У Кривому Розі 22-річний хлопець намагався вкоротити собі віку, стрибнувши з мосту
Новини Дніпра
Сьогодні 16:58
У Кривому Розі 22-річний хлопець намагався вкоротити собі віку, стрибнувши з мосту

Хлопця забрала "швидка".

Дніпропетровщина увійшла в топ-3 рейтингу корупціонерів в Україні
Новини Дніпра
Сьогодні 11:40
Дніпропетровщина увійшла в топ-3 рейтингу корупціонерів в Україні

Національне агентство з питань запобігання корупції нещодавно відновило доступ до…

На Дніпропетровщині жінка подала в суд на знайому, бо вона вкусила її за губу
Новини Дніпра
Сьогодні 11:09
На Дніпропетровщині жінка подала в суд на знайому, бо вона вкусила її за губу

У Тернівці Павлоградського району жінка подала до суду на знайому,…

Наверх