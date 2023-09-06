В Кривом Роге водитель троллейбуса нашла в салоне фекалии: «Вишенка на торте»

Но, как показывает практика, водителям тоже не сладко.
Так, водитель криворожского троллейбуса после смены осматривала салон и обнаружила там много сюрпризов: разбросанные вишни, остатки пищи, а «вишенкой на торте» стали фекалии домашнего любимца.
Об этом сообщили водители в ФБ-сообществе «Транспорт Кривого Рога».
Вот очередное видео о том, с чем каждый день сталкивается водитель общественного транспорта… Уважайте сами себя и других людей – и тогда вас начнут уважать другие, – подписал видео водитель троллейбуса.
Местные в шоке от увиденного и в комментариях под постом выражают свою поддержку водителям:
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