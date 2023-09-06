В Кривом Роге водитель троллейбуса нашла в салоне фекалии: «Вишенка на торте»

Очень часто в соцсетях можно встретить жалобы на водителей общественного транспорта: то они двери перед носом закрывают, то графики не соблюдают, то грубят.

Но, как показывает практика, водителям тоже не сладко.

Так, водитель криворожского троллейбуса после смены осматривала салон и обнаружила там много сюрпризов: разбросанные вишни, остатки пищи, а «вишенкой на торте» стали фекалии домашнего любимца.

Об этом сообщили водители в ФБ-сообществе «Транспорт Кривого Рога».

Вот очередное видео о том, с чем каждый день сталкивается водитель общественного транспорта… Уважайте сами себя и других людей – и тогда вас начнут уважать другие, – подписал видео водитель троллейбуса.

Местные в шоке от увиденного и в комментариях под постом выражают свою поддержку водителям:

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