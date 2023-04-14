Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі відновлюють роботу 20 дитсадків

Сьогодні 20:30
просмотров

З понеділка 17 квітня у Кривому Розі відновлюють роботу дитячих садочків.

Новости Днепра про У Кривому Розі відновлюють роботу 20 дитсадків

Запрацюють 20 дошкільних навчальних закладів. Вони працюватимуть у тестовому режимі чергових груп. 

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова ГО “Рада оборони Кривого Рогу”.

Кількість дитячих садочків, які допустять до роботи, обумовлена безпековим питанням. Це ті заклади, де є укриття. Під час повітряної тривоги вихованців садочків будуть убезпечувати у сховищах.

У Кривому Розі продовжують виявляти хворих на коронавірус. Тому перед відкриттям також провели тестування робітників садочків на COVID-19.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі відновлюють роботу 20 дитсадківУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі відновлюють роботу 20 дитсадківРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Води не буде: декілька вулиць Дніпра залишаться сьогодні ввечері без водопостачання
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Води не буде: декілька вулиць Дніпра залишаться сьогодні ввечері без водопостачання

    У Дніпрі через аварійні роботи увечері 14 квітня на кількох…

    Сили оборони відбили 40 ворожих атак на сході та знищили станцію РЕБ, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Сили оборони відбили 40 ворожих атак на сході та знищили станцію РЕБ, – Генштаб

    Українські військові відбили 40 атак російських окупантів на сході та…

    У Дніпрі 15 квітня маршрутки та тролейбуси змінять свій маршрут
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:59
    У Дніпрі 15 квітня маршрутки та тролейбуси змінять свій маршрут

    У Дніпрі на один день зміниться схема руху деяких автобусів.

    ТОП-5 застосунків для знайомств у Дніпрі: тест на астрологічну сумісність та «пошук двійника по фото»
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:41
    ТОП-5 застосунків для знайомств у Дніпрі: тест на астрологічну сумісність та «пошук двійника по фото»

    В епоху смартфонів та інтернету все більше людей проводять життя…

    Наверх