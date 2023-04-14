У Кривому Розі відновлюють роботу 20 дитсадків

Запрацюють 20 дошкільних навчальних закладів. Вони працюватимуть у тестовому режимі чергових груп.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова ГО “Рада оборони Кривого Рогу”.
Кількість дитячих садочків, які допустять до роботи, обумовлена безпековим питанням. Це ті заклади, де є укриття. Під час повітряної тривоги вихованців садочків будуть убезпечувати у сховищах.
У Кривому Розі продовжують виявляти хворих на коронавірус. Тому перед відкриттям також провели тестування робітників садочків на COVID-19.
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