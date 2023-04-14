У Кривому Розі відновлюють роботу 20 дитсадків

З понеділка 17 квітня у Кривому Розі відновлюють роботу дитячих садочків.

Запрацюють 20 дошкільних навчальних закладів. Вони працюватимуть у тестовому режимі чергових груп.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова ГО “Рада оборони Кривого Рогу”.

Кількість дитячих садочків, які допустять до роботи, обумовлена безпековим питанням. Це ті заклади, де є укриття. Під час повітряної тривоги вихованців садочків будуть убезпечувати у сховищах.

У Кривому Розі продовжують виявляти хворих на коронавірус. Тому перед відкриттям також провели тестування робітників садочків на COVID-19.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: