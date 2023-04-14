В Кривом Роге возобновляют работу 20 детсадов

С понедельника 17 апреля в Кривом Роге возобновляют работу детских садов.

Заработают 20 дошкольных учебных заведений. Они будут работать в тестовом режиме дежурных групп.

Об этом сообщил Александр Вилкул.

Количество детских садов, которые допустят к работе, обусловлено вопросом безопасности. Это те заведения, где есть укрытия. Во время воздушной тревоги воспитанников будут оберегать в укрытиях.

В Кривом Роге продолжают выявлять больных коронавирусом. Поэтому перед открытием также было проведено тестирование рабочих садиков на COVID-19.

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